6 توجيهات خلال اجتماع متابعة موقف الأراضي الاستثمارية بالوادي الجديد

شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على عدم تسليم أي أراضي نهائيًّا بمناطق الحظر المائي، وحصر الأراضي التي قامت بإنشاء البنية التحتية ودخلت في نطاق الحظر المائي وبحث استثنائها مع وزير الموارد المائية والري.

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف أراضي المشروعات والاستثمار الزراعي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والمسئولين المعنيين، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات كالآتي:

▪ إستبدال أراضي الاستثمار الزراعي التي تمت الموافقة عليها ودخلت في نطاق الحظر المائي طبقًا لقرار وزير الموارد المائية والري

▪ عدم الاعتراف بإقرارات قبول الأراضي بدون مياه وعدم الحاجة للمياه داخل مناطق الحظر المائي.

▪ التشديد على عدم تسليم أي أراضي نهائيًّا بمناطق الحظر المائي، وحصر الأراضي التي قامت بإنشاء البنية التحتية ودخلت في نطاق الحظر المائي وبحث استثنائها مع وزير الموارد المائية والري.

▪ تكليف المراكز الإدارية بموافاة وحدة تقنين الأراضي بالمحافظة، بشهادات إدارية مجمعة بطلبات التقنين غير الجادة، ولم يُستدل على أي إحداثيات لها، لدراسة موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

▪ التواصل مع الحالات غير الجادة التي لم تقم بالسداد، وفي حال عدم السداد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المعنية لوقف الدعم التمويني وصرف الأسمدة.

▪ سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية اعتمادات الربع الثاني من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وعرض الموقف في موعد غايته ٩ يناير الجاري، حتى يمكن اتخاذ إجراءات طلب الدفعة الثالثة.

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