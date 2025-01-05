الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة

كنيسة العذراء بالخارجة،
كنيسة العذراء بالخارجة، ڤيتو

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، حيثُ كان في استقباله نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف عام أبراشية كنائس الواحات والوادي الجديد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص الزملوط على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، مستهلًا اللقاء باستعراض أبرز الإنجازات التي تشهدها المحافظة وجهود التنمية في كافة المجالات والتي تدعمها روابط الوحدة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.

وجاءت أهم التوجيهات كالتالي:
◾تكثيف حملات الرقابة والتموين المفاجئة على المخابز لمتابعة جودة الإنتاج ومطابقة المواصفات.

◾تأكيد وصول جهاز كشف دلالات الأورام المبكر؛ وتكليف التضامن بوضع مخطط تحليل للمواطنين للكشف عن الأورام السرطانية حرصًا على السلامة العامة.

◾ صرف الزيادة الاستثنائية للعاملين المنتقلين من الوحدة المحلية لشركة المياه والصرف بدءًا من العام  المالي الجديد.

◾ تنفيذ حملة لمواجهة الكلاب الضالة حرصًا على سلامة المواطنين.

◾مد فرصة سداد أراضي الجمعيات حتى شهر فبراير.

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