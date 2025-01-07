إصابات الزمالك، بنتايج ينهي برنامجه التأهيلي ومحمد السيد يتعافى

أنهى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي كان يخضع بعدما تعرض من قبل لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

وشارك محمود بنتايج في جزء من الفقرات الفنية بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتماثل محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في منشأ العضلة الأمامية.

وشارك محمد السيد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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