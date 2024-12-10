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رياضة

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود بنتايج

محمود بنتايج
محمود بنتايج

قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الأشعة التي خضع لها المغربي محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق أثبتت إصابته في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الظهير الأيسر سيخضع لعلاج تحفظي وسيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وكان محمود بنتايج قد تعرض لإصابة في مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية وتم استبداله عقب نهاية الشوط الأول.
ويبدأ الزمالك استعداداته غدًا الأربعاء لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

 

موعد مباراة الزمالك أمام المصري والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره المصري يوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر الجاري علي ستاد برج العرب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتبث مباراة الزمالك والمصري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمبارايات  كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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المصري البورسعيدي الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية قنوات بي ان سبورتس شبكة قنوات بي إن سبورت شبكة قنوات بي ان سبورتس

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