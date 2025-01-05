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رياضة

مودرن سبورت يفسد مفاجأة الشمس ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

مودرن سبورت
مودرن سبورت

كأس مصر، تأهل فريق مودرن سبورت إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الشمس بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32.

شهد الشوط الأول من الوقت الأصلي تسجيل 4 أهداف، حيث افتتح الشمس التسجيل عن طريق محمد سعد ومحمد إبراهيم قبل أن يتعادل مودرن سبورت بأقدام أحمد عاطف ودسوقي، وفي الشوط الإضافي الأول سجل أحمد كباكا الهدف الثالث لمودرن سبورت فيما سجل أحمد عاطف الهدف الرابع، وجاء الهدف الخامس عن طريق ضياء السيد.

تشكيل مودرن سبورت أمام الشمس 

ودخل فريق مودرن سبورت مباراة الشمس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: باسم علي – محمد دسوقي – علي الفيل – جوناثان أنجويم.

خط الوسط: عمرو السيسي – عبد الله حافظ – غنام محمد.

خط الهجوم: أحمد عاطف – أرنولد إيبا – محمد أميسي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في دور الـ32 بكأس مصر

الاتحاد السكندري ضد تيم اف سي - 5:30 مساء

 تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمصري في كأس مصر 

وعلى صعيد آخر قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز  والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات  دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وذلك بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.

وتقرر إقامة المباراتين يوم 4 فبراير  المقبل، علي أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.

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