الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس حي الهرم يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور)

رئيس حي الهرم
رئيس حي الهرم

 قام المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، بالنيابة عن محافظ الجيزة، بزيارة عدد من الكنائس داخل نطاق الحي لتقديم التهنئة الحارة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشملت الزيارات عددًا من الكنائس بهضبة الأهرام، حيث حرص رئيس الحي على مشاركة الأقباط فرحتهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدًا على أهمية تعزيز أواصر المحبة والسلام بين جميع المصريين. 

كما قام نواب رئيس الحي بزيارة كنائس في مختلف أنحاء الحي لنقل التهنئة ومشاركة الإخوة الأقباط احتفالهم بالعيد.

خلال الزيارات، أعرب رئيس الحي عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، مؤكدًا على عمق الترابط بين جميع أبناء الوطن، وأشاد بالدور الوطني للإخوة الأقباط في بناء مصر الحديثة. 

من جانبهم، عبر قادة الكنائس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارات الكريمة، مؤكدين أنها تعكس مدى التقدير والاحترام المتبادل بين جميع الأطياف.

وشهدت الزيارات تبادل التهاني والهدايا في أجواء من الفرح والمحبة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين أبناء الوطن الواحد.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي، وتؤكد على حرص الدولة المصرية على توحيد الصفوف وبناء مجتمع متماسك.

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عيد الميلاد المجيد محافظ الجيزة المهندس طه عبد الصادق حي الهرم

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