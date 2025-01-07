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الجيزة تشهد تطويرات واسعة في شبكة الطرق خلال الأسبوع الأول من 2025

الجيزة تشهد تطويرات
الجيزة تشهد تطويرات واسعة في شبكة الطرق،فيتو

 شهدت محافظة الجيزة في الأسبوع الأول من العام الجديد 2025م، جهودًا مكثفة لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، وذلك وفقًا لتقرير تم تقديمه للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشملت أعمال التطوير التي نفذتها مديرية الطرق بالمحافظة، رصف وتطوير العديد من الطرق والمحاور الحيوية، بالإضافة إلى صيانة عدد من الكباري، وذلك في إطار سعي المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

أبرز أعمال التطوير

المنصورية وشبرامنت: تم الانتهاء من أعمال الرصف والتدبيش وتطوير طرق المنصورية وشبرامنت، مما يساهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة.

ترعة الزمر: تم الانتهاء من أعمال التدبيش والتوسعة لطريق ترعة الزمر، وجاري العمل على تركيب البلوكات وإنارة الطريق.

الدقي: تم الانتهاء من وضع الطبقة السطحية لشارع حسين كمال، وإزالة الأرصفة القديمة وتركيب الإنترلوك في عدد من الشوارع.


الهرم: تم الانتهاء من رصف طريق كفر الجبل.

منشأة القناطر: تم البدء في أعمال رصف عدد من الشوارع، وتنفيذ أعمال الصيانة لطرق أخرى.

الكباري: تم الانتهاء من أعمال صيانة كباري العمرانية والجيزة المعدني، وتركيب أسوار لكوبري مشاة محطة مترو فيصل.
 

وتهدف هذه الأعمال إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تحسين البنية التحتية من خلال تطوير شبكة الطرق وتحديثها، وتسهيل الحركة المرورية من خلال توسيع الطرق وتحسين كفاءتها، ورفع مستوى الخدمات من خلال توفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تحسين الربط بين المناطق المختلفة.

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الانتهاء من اعمال الرصف أعمال التطوير رصف عدد من الشوارع عادل النجار محافظ الجيزة طريق ترعة الزمر محطة مترو فيصل

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