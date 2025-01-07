الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت  نيابة عين شمس 20 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

القبض على عاطل بتهمة هتك عرض فتاة 

وجاء في أمر الإحالة أن  "المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة سنة بالقوة بأن سار وراءها في الشارع ثم لامس مواطن حساسة في جسدها بالإكراه".

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها أثناء سيرها في الشارع مستغلًا سيرها بمفردها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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