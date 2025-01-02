المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بهتك عرض فتاة، وحيازة سلاح أبيض سكين واحتجازها داخل شقة سكنية بمنطقة المرج.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم م.ط عاطل أكره المجني عليها علي استقلال توك توك معه، وهددها بواسطة سلاح أبيض سكين، ليبث الرعب في نفسها وتمكن من تلك الوسيلة القسرية في احتجازها وشل مقاومتها علي النحو المبين بالتحقيقات، وهتك عرضها بغير رضاها، وتهديدها كونها لم تبلغ ثمانية عشر سنة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد اختفاء فتاة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض سكين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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