رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة غدًا الخميس في الساعة 11:00 من قبل الظهر، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

الجهود الأمريكية السعودية بشأن لبنان

وبعد لقاءات الموفد الأمريكي اموس هوكشتاين أمس في بيروت، يصل اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى العاصمة اللبنانية حيث يلتقي بري فور وصوله عشية جلسة الانتخاب الرئاسي.

وتعول باريس على الجهود الأمريكية السعودية بعد لقاء هوكشتاين بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض لإقناع بري بالقبول بالعماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية.

بدء اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار

وعلى الجانب الأخر أشار المبعوث الأمريكى إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم، إلى أنه قبل بدء اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من بلدة الناقورة ومعظم القطاع الغربي، والانسحابات ستستمر.

آموس هوكشتاين يعلن انسحاب الاحتلال من الناقورة

ولفت آموس هوكشتاين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان ليست مهمة سهلة، وملتزمون بدعم الجيش اللبناني. وقال: "أجريت مباحثات جيدة للغاية مع بري، وأشكره على تعاونه الدائم".

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