المبعوث الرئاسي الفرنسي يصل مقر البرلمان اللبناني

وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى مقر البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

متابعة التطورات الراهنة في لبنان

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وصل إلى بيروتلمتابعة التطورات الراهنة في لبنان، بما في ذلك المنطقة الجنوبية والأحداث الأخيرة.