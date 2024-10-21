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خارج الحدود

وزير الخارجية لـ نبيه بري: نرفض المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه

وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني، فيتو

 أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه جرى اتصالا هاتفيا مساء أمس، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث أعرب برى عن التقدير البالغ لرئيس الجمهورية على الدعم السياسي والإنساني الذى تقدمه مصر للبنان فى هذا الظرف الحرج الذى تمر به.

وجاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة الأوضاع في لبنان مع قيادات الدولة اللبنانية لتقديم كافة أوجه الدعم. 

وقال تميم إن الاتصال تناول التطورات المتلاحقة في لبنان، والجهود المصرية المكثفة لاحتواء الموقف بالمنطقة. 

واكد الوزير عبد العاطي على الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وادان انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، رافضا بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستعرض المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتهدئة، محذرا من وتيرة التصعيد التى تشهدها المنطقة. 

كما استنكر  قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف الجيش والمنشآت اللبنانية، وكذلك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأوضح وزير الخارجية أهمية تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره. وشدد على اهمية تكاتف كافة الأطراف المعنية لانتخاب رئيس توافقي للبنان في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، بحيث يتم انتخاب الرئيس بملكية لبنانية، دون وصاية او إملاءات من أطراف خارجية.

كما اكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية لتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، منوها إلى شحنة المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الأخيرة التى بلغت ٢٢ طنا إلى بيروت يوم ١٦ أكتوبر للتخفيف عن الشعب اللبناني والنازحين.

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لبنان بيروت مصر ولبنان الاحتلال

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