أعراض الصداع النصفي وأهم أسبابه

الصداع النصفي هو حالة عصبية تسبب عادة نوبات صداع مؤلمة تحدث مع أعراض إضافية، مثل الحساسية للضوء أو الصوت أو الرائحة أو اللمس.

والصداع النصفي يمكن أن يصاحبه أعراضًا متعددة، وتشمل الأعراض الإضافية:

الغثيان

القيء

صعوبة في الكلام

خدر أو وخز

الحساسية للضوء والصوت

غالبًا ما تنتقل الحالة في العائلات ويمكن أن تؤثر على جميع الأعمار.

وكشفت الدراسات الطبية أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالصداع النصفي بحسب موقع Healthline الطبي.

يتم تحديد تشخيص الصداع النصفي بناءً على التاريخ السريري والأعراض المبلغ عنها واستبعاد الأسباب الأخرى.

الصداع النصفي

و يشعر الشخص بالصداع النصفي من خلال ألم شديد في الرأس وقد يبدأ الألم خفيفًا ولكن بدون علاج، يمكن أن يصبح متوسطًا إلى شديد.

يؤثر ألم الصداع النصفي بشكل شائع على منطقة الجبهة وعادة ما يكون على جانب واحد من الرأس ولكن يمكن أن يحدث على كلا الجانبين أو يتحول.

الأطفال أكثر للإصابة بالصداع النصفي على جانبي الرأس.

ما أعراض الصداع النصفي؟

قد تختلف أعراض الصداع النصفي حسب نوع الصداع النصفي الذي تعاني منه. كما تختلف حسب المرحلة التي تمر بها من نوبة الصداع النصفي:

المقدمة: قد تبدأ الأعراض قبل الصداع نفسه بيوم أو يومين وقد تعاني من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتغيرات في المزاج أو الطاقة، وتيبس الرقبة، من بين أعراض أخرى.



الهالة: يعاني حوالي ربع الأشخاص المصابين بالصداع النصفي من الهالة كجزء من النوبة. هذه أعراض حسية غالبًا بصرية يمكن أن تستمر من 5 إلى 60 دقيقة.



الصداع: يعاني معظم الأشخاص من آلام في الرأس يمكن أن تكون شديدة ويمكن أن تستمر لساعات إلى أيام وخلال هذه المرحلة، يعاني الأشخاص أيضًا من زيادة الحساسية للضوء والأصوات والغثيان والدوخة.



ما بعد النوبة: خلال هذه المرحلة، قد تعاني من تغيرات في المزاج وصعوبة في التركيز والإرهاق. قد يستمر صداع خفيف.

قد تختلف مدة وشدة هذه المراحل باختلاف الأشخاص.

غثيان الصداع النصفي

يعاني العديد من الأشخاص من الغثيان كأحد أعراض الصداع النصفي. كما يتقيأ العديد منهم. وقد تبدأ هذه الأعراض في نفس وقت حدوث النوبة. ومع ذلك، فإنها تبدأ عادةً بعد حوالي ساعة من بدء ألم الصداع.

إذا كنت تعاني من الغثيان فقط، فقد تتمكن من تناول أدوية الصداع النصفي المعتادة. ومع ذلك، يمكن أن يمنع القيء من تناول الحبوب أو الاحتفاظ بها في الجسم لفترة كافية لامتصاصها.

قد يقترح الطبيب تناول أدوية مضادة للغثيان أو مضادة للقيء للمساعدة في منع القيء وتحسين الغثيان.

أسباب الصداع النصفي

لم يحدد الأطباء سببًا محددًا للصداع النصفي ولكن يوجد مجموعة من العوامل الوراثية والهرمونات ونشاط الدماغ غير المنتظم تلعب دورًا في ذلك والإرهاق والتعب الشديد، تساهم هذه العوامل في التأثير على الإشارات العصبية والمواد الكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ.

علاج الصداع النصفي

تعتمد خطة العلاج على عدة عوامل منها:

العمر

عدد مرات الاصابة بنوبات الصداع النصفي



نوع الصداع النصفي ومدى شدته



ويمكن أن تشمل خطة العلاج:

تعديلات نمط الحياة، بما في ذلك الإجهاد وتجنب محفزات الصداع النصفي.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

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