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محافظ الفيوم يشارك الأقباط قداس عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد
احتفالات عيد الميلاد بالفيوم، فيتو

احتفل الأقباط بكنائس محافظة الفيوم، بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الاثنين، وأقيمت الصلوات، والترانيم والألحان الفرايحي، التي تلائم المناسبة، وترأس نيافة الحبر الجليل، الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، قداس العيد، بكنيسة القديس الأنبا إبرام، أسقف الفيوم والجيزة، بقرية العزب، بمركز الفيوم، بحضور لفيف من القسوس والقمامصة، والشمامسة، والأسر المسيحية.

محافظ الفيوم يقدم التهنئة للاقباط

وشارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ومدير أمن الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ورجال الأزهر والأوقاف، ووكلاء الوزارات، وآخرين، وتناولت عظة العيد، رسالة السيد المسيح، لنشر السلام، وألقى محافظ الفيوم، كلمة، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالعيد، وأنه هذا التلاحم يؤكد على وحدة الشعب المصري، وقدرته على مواجهة أي تحديات.

رسالة سلام نتذكر هتاف الملائكة بالسلام

فيما قال القمص بولا عطية، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هو رسالة سلام، نتذكر فيه هتاف الملائكة بالسلام، عندما قالت "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.

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 كما جاء في إنجيل القديس لوقا البشير، في الإصحاح الثاني، بالعدد 14، بأن الله يريد السلام على الأرض، ويريد أن يعم السرور من خلال كل إنسان، يؤمن ويحتفل بعيد الميلاد المجيد، وعلى كل إنسان أن يبعث السرور والفرح والسلام لجميع الناس، لذلك ونحن نحتفل اليوم بالعيد، نطلب من الله، أن يعم السلام في كل العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وفلسطين، وغيرها من كل الدول على مستوى العالم.

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