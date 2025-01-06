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محافظات

انتظام حركة المرور بطريق أسيوط الغربي بالفيوم بعد رفع آثار حادث سير

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تمكنت إدارة المرور بمحافظة الفيوم، من إزالة آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي في نطاق الفيوم، وتسيير حركة المرور علي جانبي الطريق بعد توقف دام ساعتين.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي وقرار النيابة العامة

وكان قد أصيب  8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام  لتلقي العلاج، وأخطر اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بالحادث، وانتقلت قوة من الشرطة وتم الدفع بـ4 سيارات اسعاف الي مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها  في نهر الطريق وتسبب في إصابة 8 أشخاص.

 

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وتحرر  محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية السائق، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق. 

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