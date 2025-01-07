طعنة بالقلب وكدمات، تفاصيل مناظرة جثة قتيل الموبايل في المرج

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شاب لقي مصرعه على يد عاطلين بسبب خلاف حول ثمن هاتف سرقة المجني عليه من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج عن أسباب الوفاة.



وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ولقي مصرعه نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالقلب والرقبة فضلًا عن العثور علي كدمات وسحجات في الجثة.



كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وعاطل وإصابة الأخير بطعنات في الصدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص والتحري تبين أن المجني عليه كان قد سرق في وقت سابق هاتفًا محمولًا في أحد الشوارع حيث إنه يزاول نشاط سرقة الهواتف وذلك لشراء مخدر الآيس.



وأضافت التحريات أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بالمجني عليه حال سرقته الهاتف من أحد الشباب في منطقة المرج وانهالوا عليه ضربًا، فتدخل احد المتهمين للزود عنه ودفع ثمن الهاتف لصاحبه وأخذه وساروا في طريقهم بعد أن تعهد برد المبلغ.



وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه لم يرد المبلغ فذهب إليه المتهم الرئيسي وبصحبته أحد أقاربه واقتحموا منزل الأول وأخذوه إلى الشارع وضربوه ثم طعنوه بسلاح أبيض فسقط غارقًا في دمائه.

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