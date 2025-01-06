الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

تفاصيل العثور علي جثة ثلاثيني منتحر شنقا في بلقاس بالدقهلية

منتحر شنقا بالدقهلية،
منتحر شنقا بالدقهلية، فيتو

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره علي إنهاء حياته شنقا في قرية الجوادية مركز بلقاس في محافظة الدقهلية 

انتحار شاب شنقا في الدقهلية 

تلقت الأجهزة الامنية بالدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور علي جثة ثلاثيني منتحر شنقا 

تحرك أمني بعد العثور علي جثة شاب 

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز بلقاس وبالفحص تبين انتحار شخص“شانق نفسه” في  قرية الجوادية 

نقل الجثة للمستشفي ببلقاس


تم نقل الجثة بعد معاينة الشرطة، وتبين ان الجثة للمدعو عماد احمد على 33 سنة الجوادية بلقاس جثة هامدة وتم نقل الجثة لمستشفي بلقاس 
 

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تحرر عن ذلك المحضر اللزم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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