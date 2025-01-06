الموافقة على 8 مشروعات برأس مال 35.6 مليون دولار بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بجلسته رقم 97 بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة، والتي تخدم النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية.

مناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات الجديدة

وتناول الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة.

تشجيع المناخ الاستثمارى في المحافظة

وخلال الجلسة أوضح محافظ الإسماعيلية أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسماعيلية، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.

أبرز القرارات الواردة في الاجتماع

وخلال الجلسة تمت الموافقة على ترفيق مساحة 70 فدانا للمنطقة الحرة العامة بالكهرباء والمياه، الاتصالات، الطرق والصرف الصحي؛ لتعظيم الاستفادة من المنطقة وتوفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين من المصريين والعرب والأجانب، بالمنطقة الحرة العامة، والتي تعد أحد أبرز مناطق الجذب للاستثمار؛ نظرًا للمزايا التنافسية التي تتميز بها المنطقة الحرة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قربها من جميع المواني.

وبعد زيادة مساحة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية إلى 70 فدانا وبدء ترفيقها، يصبح إجمالي مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 427 فدانا.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عرض تقديمي من المنطقة الحرة بالإسماعيلية، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

توفير فرص عمل للشباب

حيث تم استعراض 8 مشروعات استثمارية جديدة، تم الموافقة عليهم في مجالات صناعة خيوط الغزل والنسيج وصباغتها، والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية، كنشاط صناعي وتخزيني، الأمن الصناعي والإطفاء، نظم المعلومات.

وبلغ رأس مال المشروعات السابقة 35 مليون و600 ألف دولار وتوفر 5200 فرصة عمل للمصريين.

وأوضح المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن هناك تميز للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية عن غيرها من المناطق الحرة الأخرى، حيث تعتبر محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع المواني المصرية والتي تسهم في عملية التصدير.

وأشار "صالح" إلى أنه تم زيادة عدد الشركات بالمنطقة الحرة العامة عام 2024 إلى 160 مشروعا.

وخلال الاجتماع تم الموافقة علي إسناد اعمال الطرح والبت والتزسية والإشراف على أعمال ترفيق 70 فدانا بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية إلى مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث وجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لذلك؛ حرصًا على ما تقدمه المنطقة الحرة من خدمات للمستثمرين المصريين والأجانب إلى جانب العمل على تلبية الطلبات المقدمة لإقامة العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.

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