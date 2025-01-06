الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

تحصين 47 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية (صور)

جانب من مجهودات المديرية،
جانب من مجهودات المديرية، فيتو

عقدت إدارة الإرشاد البيطري في محافظة الإسماعيلية،  7 ندوات إرشادية بمختلف مراكز المحافظة والقرى التابعة لها؛ للتوعية بمرض البروسيلا وكيفية انتقاله وأعراضه والوقاية منه.  

قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بالمرور والتفتيش على عدد من الصيدليات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، كما قامت بعمل معاينات لبعض المراكز والصيدليات لاستخراج التراخيص الخاصة بها وذلك في نطاق القنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية.

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جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

جهود التحصين في المزارع 

بالإضافة لندوة للتوعية عن مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين 2000 طائر ضد المرض.  

التوعية من مرض السعار 

كما تم التوعية عن مرض السعار، وأعراضه، وكيفية التصرف في حال حدوث عقر، مشددين على ضرورة تحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار، كما تم التوعية أيضًا عن التربية المنزلية الآمنة للطيور.

 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

وعلى جانب آخر، قامت إدارة الوقاية، بحملة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، استهدفت جميع مراكز المحافظة، حيث تم تحصين 35599 من الأبقار والجاموس، و11282 من الأغنام والماعز.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأهمية المتابعة الدورية والقيام بالتحصينات الوقائية ضد أمراض الحيوانات والأوبئة والفيروسات الموسمية؛ للحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير المنتجات الحيوانية والداجنة بجودة متميزة.

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