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حوادث

الشهود يكشفون تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب بروض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال شهود العيان في اتهام عاطلين بقتل آخر بسبب خلافات بينهما حول سيجارة تحتوي على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وقال الشهود أن المتهمين والمجني عليه أصدقاء ومعتادون على الوقوف على ناصية الشارع وتدخين المواد المخدرة، مشيرين إلى أن الأهالي يجتنبوهم منعا للمشاكل معهم.

وأضاف الشهود في يوم الواقعة سمعوا أصوات مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه، ثم فوجئوا بأن أحدهم قتل.

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب سيجارة محشوة بالحشيش المخدر، أقدم فيها اثنان منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطوه غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شمال القاهرة الكلية قسم شرطة روض الفرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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