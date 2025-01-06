خلاف حول الشقة السبب، نص أمر إحالة المتهمة بذبح شقيقتها ونجلها في السلام للجنايات

حصل موقع فيتو على نص أمر إحالة المتهمة بقتل شقيقتها ونجلها وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة هـ.أ 39 سنة ربة منزل، وابنها يبلغ من العمر 19 سنة قتلا عمدا المجني عليها هالة.أ شقيقة المتهمة الأولى مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها إثر خلافات سابقة فيما بينهما حول معيشتهما معها داخل شقة سكنية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى أعدت سلاحا أبيضا "سكين"، وما إن ظفرت بالمجنى عليها الأولى عقب حدوث مشادة فيما بينهما انهالت عليها بعدة طعنات استقرت بأنحاء متفرقة من جسدها، وأثناء ذلك تدخل المتهم الثاني وحصل على "السكين" من يد والدته المتهمة الأولى وانهال بطعنات على المجنى عليها استقرت بأنحاء متفرقة من جسدها قاصدين إزهاق روحها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى، وهى أنه في ذات الزمان والمكان قتل المتهمان عمدا المجني عليه الثاني الطفل ح. ش، حيث سددت له المتهمة الأولى عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين" قاصدة إزهاق روحه وذلك خشية افتضاح أمرها بارتكابها الواقعة محل الاتهام الأول لصراخ الطفل المجني.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين سرقا المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها الأولى، وأحرزا سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانونی وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى أحضرت مادة معجلة للاشتعال سكبتها حول جثتي المجني عليهما الأولى، والثاني وأضرمت فيهما النيران باستخدام عود ثقاب حال وجود نجل المجني عليها، الثالث بداخل الشقة محاصرا بين ألسنة اللهب قاصدة من ذلك قتله لكونه شاهدا على واقعة قتل أمه وشقيقه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو إنقاذه بمعرفة الجيران.

وتبين من المناظرة أن الجثتين بهما جروح طعنية ذبحية بالرقبة وغائرة وحروق شديدة بالجسد وانتفاخ في الجسد وأن الوفاة حدثت قبل كشفها بأكثر من يومين.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بنطاق قسم السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة ربة منزل وابنها بهما طعنات في الجسد، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ودلت التحريات، على أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقة المجني عليها، وأنها ذهبت إلى شقيقتها للمبيت معها وقامت بذبحها ونجلها، ثم أضرمت النيران في الشقة لتضليل رجال المباحث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب غيرتها من شقيقتها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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