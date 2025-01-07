الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

المخرج جون إم تشو: فيلمي المقبل سيرة ذاتية عن بريتني سبيرز

بريتني سبيرز، فيتو
بريتني سبيرز، فيتو

 بريتني سبيرز، كشف المخرج الشهير جون إم تشو، إن فيلمه المقبل سيكون فيلم سيرة ذاتية، عن حياة المغنية بريتني سبيرز.

وذكر جون، أن بريتني سبيرز، ستكون مشاركة فعليًا في إنتاج الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم سيقتبس، من مذكرات بريتني سبيرز التي صدرت عام 2023 The Woman In Me.

 

بريتني سبيرز في مذكراتها: لست هنا لأكون ضحية

 أكدت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، في مذكراتها  The Woman In Me، أنها لا تشارك قصتها، بهدف الظهور كضحية، قائلة: "لست هنا لأكون ضحية، لقد قلت ذلك على إنستجرام بعد انتهاء الوصاية.. لقد عشت مع الضحايا طوال حياتي عندما كنت طفلة، ولهذا السبب خرجت من منزلي، وعملت لمدة 20 عامًا، وبذلت قصارى جهدي... آملا في أن يكون لقصتي تأثير، وإحداث بعض التغييرات في النظام الفاسد".

 

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