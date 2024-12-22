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ثقافة وفنون

مارفل تخطط لضم توبي مجواير وأندرو جارفيلد لـ SpiderMan4

Spider-Man 4، فيتو
Spider-Man 4، فيتو

أفلام مارفل، كشفت تقارير صحفية، أن شركة سوني واستديوهات مارڤل، تخططان لضم كل من الممثل "توبي مجواير"، و"أندرو جارفيلد" لفيلم ⁦.SpiderMan4‬‏

وذكرت التقارير، أن دور الممثلين الشهيرين في فيلم  SpiderMan4، سيكون كبيرا، وأضخم من دورهما في فيلم SpiderManNoWayHome.

 

أحداث فيلم  Spider-Man 4

أعلنت استديوهات مارفل، تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم  Spider-Man 4،ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن  مشروع فيلم  Spider-Man 4، يحمل الأسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت استديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب  "توم هولاند".

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تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

وكشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

 

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4،ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

مارفل تتفاوض مع سكارليت جوهانسون للانضمام لطاقم عمل فيلمي Avengers

 

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