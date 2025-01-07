الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

استدعاء أهل عامل لقى مصرعه على يد عاطل في النهضة لسماع أقوالهم

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة السلام باستدعاء أهل عامل لقى مصرعه على يد عاطل بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة النهضة لسماع أقوالهم.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النهضة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما أقدم فيها المتهم علي طعن المجني عليه طعنات نافذة أسقطته غارقًا في دمائه.


عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام منطقة النهضة قسم شرطة النهضة النيابة العامة

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