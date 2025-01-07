الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطلين بتهمة قتل شاب بسبب ثمن هاتف محمول بالمرج للجنايات

متهم
متهم

أمرت  نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطلين بتهمة قتل شاب بسبب خلاف حول ثمن هاتف سرقة المجني عليه من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج للمحاكمة الجنائية. 


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وعاطل واصابة الاخير بطعنات في الصدر، وعلي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان البلاغ


وبالفحص والتحري تبين ان المجني عليه كان قد سرق في وقت سابق هاتف محمول في احد الشوارع حيث انه يزاول نشاط سرقة الهوالتف وذلك لشراء مخدر الايس 


واضافت التحريات ان الاهالي تمكنوا من الامساك بالمجني عليه حال سرقته الهاتف من احد الشباب في منطقة المرج وانهالوا عليه ضربا، فتدخل احد المتهمين للزود عنهم ودفع ثمن الهاتف لصاحبه واخذ الاول وساروا في طريقهم بعد ان تعهد برد المبلغ
واشارت التحريات الي ان المجني عليه لم يرد المبلغ فذهب اليه المتهم الرئيسي وبصحبته احد اقاربه واقتحموا منزل الاول واخذوه الي الشارع وضربوه ثم طعنوه بسلاح ابيض فسقط غارقا في دمائه 

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج مخدر الآيس

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