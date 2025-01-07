محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان الأخوة المسيحيين قداس عيد الميلاد (فيديو وصور)

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء أمس الإثنين، الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان الإخوة المسيحيين قداس عيد الميلاد

رافق محافظ الدقهلية اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، القيادات الأمنية والتنفيذية.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا اكسيوس اسقف كنيسة الملاك ميخائيل والعذراء مريم، وقيادات الكنيسة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

المسلمين والمسيحيين فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام

وأشار إلى أن المسلمين والمسيحيين فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

مصر تعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية وبناء الجمهورية الجديدة

وأضاف "مرزوق":" أننا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصر نعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية وبناء الجمهورية الجديدة التي تحمل معها كل الخير لأبناء مصر، وأن هذه المرحلة أعطتنا الدفعة والأمل في غد أفضل، مشيرا إلى أن اليوم هو عيد لكل المصريين، مضيفًا أن إحتفالات أعياد الميلاد هي تعبير صادق عن الوحدة الوطنية التي تجمعنا وتجسدها احتفالات اليوم التي تجمع بيننا مسلمين ومسيحيين في نسيج واحد ".

من جانبه أعرب نيافة الأنبا اكسيوس اسقف الكنيسة عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، ولجميع المهنئين من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة.

الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن

وأوضح أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه جنبا إلى جنب منذ فجر التاريخ، ومؤكدا على اعتزازه بالمحبة والاخاء التي تجمع بين المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين على أرض مصر.

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