فوائد الحلبة، تحفز إنتاج الحليب للمرضعات وتساعد على فقدان الوزن

تشمل الحلبة المساعدة في التحكم في سكر الدم ورفع مستويات هرمون التستوستيرون، ولكن قد يكون للحلبة أيضًا آثارًا ضارة.

يستخدم الناس بذور الحلبة، كتوابل ونكهة ومكمل غذائي، الحلبة هي عشبة تشبه البرسيم من نفس عائلة فول الصويا والفاصوليا والعدس والبازلاء، وطعم بذورها ورائحتها تشبه شراب القيقب.

استخدم الناس في شمال إفريقيا وآسيا وجنوب أوروبا الحلبة لتحفيز إنتاج حليب الثدي لقرون عديدة.

كيف يتم استخدام الحلبة؟

تُستخدم البذور المجففة لنبات الحلبة (Trigonella foenum-graecum) في الطب الأيورفيدي التقليدي للمساعدة في تخفيف الالتهاب، والعمل كملين، وزيادة إدرار حليب الثدي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يمكن للناس استخدام الحلبة الطازجة أو المجففة كمكون في الأطباق الطهي للإضافة نكهة حلوة وجوزية ومرّة قليلًا، أو كمشروب دافئ في الشتاء.

مستخلصات الحلبة هي مكونات في العديد من المنتجات، بما في ذلك:

الصابون

مستحضرات التجميل

الشاي

غارام ماسالا، مزيج من التوابل

التوابل

فوائد الحلبة الغذائية

تحتوي الحلبة على كميات صغيرة جدًا من العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك:

الألياف

الكالسيوم

الحديد

المغنيسيوم

الفوسفور

البوتاسيوم

ما هي فوائد الحلبة؟

يستخدم الناس الحلبة بأشكال مختلفة منذ مئات السنين للمساعدة في تحفيز المخاض، وتحفيز إنتاج حليب الثدي، وعلاج مجموعة واسعة جدًا من الحالات، مثل:

مرض السكري

السعال

الحمى

التورمات

الحروق

الخراجات

تشير بعض الأبحاث إلى أن الحلبة قد:

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

قد يستخدم الناس الحلبة كعلاج تكميلي لمرض السكري.

أفادت مراجعة منهجية أن الحلبة:

يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم

يمكن أن تحسن مستويات الكوليسترول

ليس لها آثار جانبية شديدة

خلص المؤلفون إلى أنها علاج آمن ومفيد لمرض السكري من النوع 2.

تحسين إنتاج حليب الثدي

قد تساعد الحلبة في تحفيز إنتاج حليب الثدي وتسهيل التدفق، وأوصى ممارسو الطب الآسيوي التقليدي منذ فترة طويلة بالحلبة لهذا الغرض.

وأفاد الباحثون أن استهلاك الحلبة زاد بشكل كبير من إنتاج حليب الثدي، ويمكن للسيدات تناول 1 إلى 6 جرام (جم) يوميًا لزيادة إنتاج حليب الثدي، وقد تتسبب الجرعات الأعلى من 25 جرامًا أو أكثر يوميًا في انخفاض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، مما قد يكون ضارًا.

تحسين فقدان الوزن

تشير بعض الأبحاث إلى أن الحلبة قد تقمع الشهية وتزيد من الشعور بالشبع، مما قد يساعد في تقليل الإفراط في تناول الطعام ويؤدي إلى فقدان الوزن.

رفع مستوى هرمون التستوستيرون وزيادة عدد الحيوانات المنوية

قد تساعد الحلبة في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون والحيوانات المنوية المنخفضة.

فأثبت الدراسات أن تناول 50 متطوعًا من الذكور مستخلص بذور الحلبة لمدة 12 أسبوعًا، وبعد هذا الوقت:

ازداد عدد الحيوانات المنوية لدى 85٪ من المشاركين

تحسنت مستويات هرمون التستوستيرون لدى 90٪ من المشاركين

لاحظ الباحثون أيضًا تحسنًا في اليقظة العقلية والمزاج والرغبة الجنسية.

تقليل الالتهاب

تمنح مستويات مضادات الأكسدة العالية في الحلبة إمكانات كبيرة كعامل مضاد للالتهابات.

وجد الباحثون أن جل الحلبة كان أفضل في منع نمو الميكروبات الفموية من الدوكسيسيكلين والأسبرين، اللذين يستخدمهما الأطباء عادةً كأدوية مضادة للالتهابات، واقترح الباحثون أن جل الحلبة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب بعد جراحة الأسنان.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم

قد تساعد الحلبة في تنظيم مستوى الكوليسترول

خلصت المراجعات البحثية إلى أن تناول مكملات بذور الحلبة، وخاصة بجرعات 15 جرامًا أو أكثر يوميًا لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا، قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي ولكن ليس ضغط الدم الانبساطي.

قد يكون تأثير الحلبة على ضغط الدم بسبب محتواها العالي من الألياف الغذائية بنسبة 25٪ تقريبًا، وتشكل أنواع معينة من الألياف الغذائية هلامًا لزجًا في الأمعاء، مما يجعل هضم السكريات والدهون أكثر صعوبة.

الآثار الجانبية للحلبة

تتضمن بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها الشائعة للحلبة ما يلي:

الإسهال

الغثيان

اضطراب المعدة

البول أو العرق أو حليب الثدي يصبح له رائحة تشبه رائحة القيقب

الدوخة

الصداع

كما عانى بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية للحلبة، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث.

يجب على الحوامل تجنب استخدام الحلبة بجرعات عالية لأنها قد تزيد من فرصة حدوث تشوهات خلقية، ومع ذلك، فإن تناول الحلبة في الطعام آمن.

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