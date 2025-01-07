مشهد ولادة المسيح، كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد تبدع في تصميم مجسم المزود (صور)

تألقت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد في صناعة وتصميم "المزود" هذا العالم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

مزود عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

حيث تحتفل جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد بعيد الميلاد المجيد والموافق 7 يناير بتصميم " المزود" وهي كلمة تعني "الكهف" وهو مجسم يصف مشهد ولادة السيد المسيح.

مزود عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

ويقوم شعب كل كنيسة بالمحافظة بتصميم مجسم" المزود" بالفناء الخاص بها، وذلك كل عام على أعلى مستوى من الدقة والتصميم والحركات والأضواء التي تبهر كل من يراها.

حيث يستمر مجسم المزود في الكنيسة ابتداء من احتفالات رأس السنة، وحتى عيد الغطاس الموافق 19 يناير.

مزود عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

الفرق بين المزود والشجرة

وأكد القس أرميا فهمي كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد والمتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة أن "الأوروبيون يحتفلون برأس السنة بشجرة عيد الميلاد أو بابا نويل لكن نحن في الكنائس الشرقية والعربية نحتفل برأس السنة بتصميم المزود".

مزود عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

وتابع: "التصميم هو يصف المغارة أو المكان الذي قامت فيه مريم العذراء بولادة المسيح، وهو مجسم يغرس فى نفوس الأطفال ذكرى مولد المسيح ويؤكد أن المسيح جاء برسالة محبة وسلام لكل العالم.

مزود عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

معنى كلمة مزود وتصميمه

واستكمل القس أرميا " المزود هو مكان بسيط يوجد به مجموعة من الرعاة والخراف.

وعن طبيعة المزود قال القس أرميا "المزود هو مجسم يحتوي على أشياء لا تتغير وهو يصف المكان الذي ولد فيه المسيح، والذى يوجد به شخصيات ثابتة وهو طفل المزود الرضيع وهو السيد المسيح بجانب والدته االسيدة العذراء مريم ويوسف النجار.

قداس عيد ميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

كما يضم المزود مجموعة الخراف والرعاة الذين ظهر لهم الملاك وبشرهم بولادة المسيح وكانوا شاهدين على مقولة الملائكة أثناء ولادته " لله المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة"

واستكمل المتحدث الإعلامي باسم المطرانية " المزود يحتوي أيضا على مجسمات لمجموعة من المجوس كان يسترشدون بنجم كبير في السماء حتى وصل النجم إلى مكان المزود فعلموا أن بداخل ذلك المكان سيولد طفل له شأن عظيم فقاموا بإهداء والدته " ذهب ولبان " للدلالة على أن المسيح سيكون له شأن ديني وملك كبير بجانب إهدائه " مر" للدلالة على المعاناة التي سيعانيها في عمره.

من هم القائمون علي المجسم

و عن الأشخاص الذين يصممون المزود كل عام تقوم كل كنيسة بمحافظة بورسعيد بتصميم مزود بشكل مبتكر، ويتنافس فيه الجميع ويجتمعون قبل أعياد رأس السنة بشهر لوضع مقترحات وأفكار سويا حتى يتم تقرير فكرة تصميم المزود.

فمثلا يتم تصميم المزود على هيئة مغارة أو على هيئة شمعة مضيئة كبيرة للإشارة بأن المسيح أضاء العام بنور الخير والأمان، كما أن الإضاءات في المزود والتصميم كل عام يرمز بأن المسيح هو ينبوع التعاليم الأخلاقية والمبادئ والقيم والتي جاءت لتغيير المفاهيم الخاطئة وتنشر السلام والمحبة.

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