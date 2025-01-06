15 صورة..احتفالية مبهجة"... قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد إقبالا كثيفا من الإخوة الأقباط لتأدية قداس عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بقدوم العيد

ونقلت فيتو خلال بث مباشر قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

وترأس إقامة القداس كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد، وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمى، والقس بيشوي مجدي بجانب حضورعدد كبير من رعية الكنيسة.

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

ترانيم دينية ومظاهر احتفالية

هذا وقد أتسم طقس قداس العيد بطابع من الألحان والنغمات الفرايحية الخاصة بتلك المناسبة

وظهرت الكنيسة بمظهر مميز حيث الزينة والإضاءة بجانب " المزود" وهو مجسم لتجسيد ميلاد السيد المسيح، حرص جميع الحضور على التقاط الصور التذكارية بجواره.

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو



ملائكة الشمامسة

وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء القداس والصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة.

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

استنفار أمنى بمحيط كنائس بورسعيد

وفي سياق متصل كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في شوارع المحافظة، فضلا عن نشر دوريات متحركة تجوب الشوارع بمحيط كنائس المحافظة، إضافة إلي تكثيف حملات المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق، كما قامت إدارة الإسعاف بنشر سيارات الإسعاف بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية، فضلا عن تواجدها بمحيط الكنائس وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين قداس عيد الميلاد.

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

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