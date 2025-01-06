الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعلن مقتل وإصابة 3 أفراد من التحالف الدولي في ضربات ضد داعش بالعراق

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

أعلن الجيش الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، مقتل أحد أفراد التحالف الدولي وإصابة اثنين آخرين خلال ضربات استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

القوات الأمريكية قد تبقى في العراق لفترة أطول من المتفق عليها بسبب أحداث سوريا

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤول عراقي كبير أن  القوات الأمريكية قد تبقى في العراق لفترة أطول من المتفق عليها بسبب الأحداث في سوريا.

وأضاف المصدر: "المسؤولون العراقيون غيروا وجهة نظرهم بشأن الانسحاب الأمريكي المحتمل في أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة"، حيث يبدو أن الموعد النهائي الحالي "غير واقعي".

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات العراقية أصبحت أكثر اهتمامًا بالمقترحات الأمريكية لنشر وحدات استخباراتها بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا.

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لم يطلب تمديد الوجود العسكري الأمريكي.

 

القوات الأمريكية في العراق

وتؤكد "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يكشف بعد عن خططه للقوات الأمريكية في العراق، لكن مستشاريه أوضحوا أن بين أولوياته قتال "داعش".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة والعراق توصلا إلى تفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد، وينبغي لها مغادرة قاعدة عين الأسد بحلول سبتمبر 2025.

ولاحقًا، قال ممثل عن الإدارة الأمريكية: إن الولايات المتحدة ضمن "خطة انتقالية" ستوقف نشاط قواتها في عدد من مناطق العراق، لكنها لن تسحبها بشكل كامل.

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