الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الطيران الإسرائيلي يستهدف البقاع اللبنانية للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

شنالطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء غارة استهدف فيها المنطقة الواقعة بين بلدتي طليا وحزين اللبنانيتين في البقاع شرقي البلاد.

وذكرت مصادر لبنانية أن جيش العدو استهدف البقاع اليوم، للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها أوقعت عدد من الإصابات.

وفي وقت سابق، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد ذكروا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "انسحاب الجيش من جنوب لبنان قد يتم بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني في المنطقة".

وأوضح المسؤولون أن "العملية البطيئة لنشر الجيش اللبناني يثير التساؤل بشأن كيفية تصرف إسرائيل في اليوم الستين لوقف إطلاق النار على طول الحدود الشمالية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران الحربي الاسرائيلي حزين طليا اتفاق وقف اطلاق النار نجيب ميقاتي

مواد متعلقة

كاتيا كعدي: هناك تعتيم على نجوم لبنان ونجاحي جاء بمجهود ذاتي بدون شركات إنتاج

الجولاني لـ جنبلاط: لن نتدخل في لبنان ونستبعد الثأر

لبنان يندد بهجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الجنوب

السيسي يؤكد لميقاتي موقف مصر الداعم لوحدة لبنان وسلامة أراضيه
ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

حسام عاشور باكيا: وقفت أمام الأهلي وما عرفتش أدخل بنتي النادي

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

نجم الزمالك يهاجم جروس بعد التعادل أمام الطلائع: حتى المركز الثاني مش هينافس عليه

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الجوافة تبدأ من 16 جنيها والتفاح اللبناني بـ 40

مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري وخليجي 26 والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

رسميا، النسر الأصلع يصبح الطائر الوطني في أمريكا، وهذه قصته

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية