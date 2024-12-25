الطيران الإسرائيلي يستهدف البقاع اللبنانية للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

شنالطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء غارة استهدف فيها المنطقة الواقعة بين بلدتي طليا وحزين اللبنانيتين في البقاع شرقي البلاد.

وذكرت مصادر لبنانية أن جيش العدو استهدف البقاع اليوم، للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها أوقعت عدد من الإصابات.

وفي وقت سابق، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها.

خرق واضح للاتفاق، غارات على البقاع في طاريا وطليا الان.

وين #الجيش_البناني و#الحكومة_البنانية pic.twitter.com/pmIOuscO0A — DR. Nemer (@DR_Nemer313) December 25, 2024

وكان مسؤولون إسرائيليون قد ذكروا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "انسحاب الجيش من جنوب لبنان قد يتم بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني في المنطقة".

خرق واضح للاتفاق، غارات على البقاع في طاريا وطليا الان.

وين #الجيش_البناني و#الحكومة_البنانية pic.twitter.com/pmIOuscO0A — DR. Nemer (@DR_Nemer313) December 25, 2024

وأوضح المسؤولون أن "العملية البطيئة لنشر الجيش اللبناني يثير التساؤل بشأن كيفية تصرف إسرائيل في اليوم الستين لوقف إطلاق النار على طول الحدود الشمالية".

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