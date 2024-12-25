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خارج الحدود

خبير عسكري يوضح رؤيته في إعادة بناء جيش سوري نظامي في ظل تنوع العقائد والطوائف

الفصائل المسلحة في
الفصائل المسلحة في سوريا، فيتو

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، الخبير العسكري، إن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة بناء جيشها بعد سقوط نظام بشار الأسد، خاصة بعد تدمير القوات البحرية والجوية للجيش السوري نتيجة الصراعات المستمرة.

 

سيطرة الميليشيات والفصائل المسلحة على سوريا

وأضاف ربيع، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أي دولة لا يمكن أن تسمح بوجود أسلحة في يد جهات خارج الجيش الرسمي، مشيرًا إلى أن وجود ميليشيات أو فصائل مسلحة يتعارض مع مفهوم الدولة المستقرة.

 

عقائد الفصائل المسلحة بسوريا

وأوضح مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية أن الفصائل المسلحة في سوريا تتنوع بين عقائد وطوائف مختلفة، فبعضها يتبنى الفكر القاعدي، والبعض الآخر يتبع الفكر السلفي، قائلا: "هذا التنوع يجعل من الصعب جدًا دمج تلك الفصائل في إطار جيش نظامي موحد، حيث تتسم الجيوش بالانضباط الصارم في تنفيذ الأوامر، وهو ما تفتقر إليه الفصائل المسلحة".

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وأكد اللواء وائل ربيع أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع تُعد خطوة على الطريق الصحيح، لكنها تواجه تحديات كبيرة، مضيفًا: "الإدارة الجديدة ستكون مطالبة بتأمين سوريا على المستويين الداخلي والخارجي، لضمان الاستقرار وإعادة بناء الدولة على أسس متينة".

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