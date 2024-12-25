إصابة 9 مستوطنين أثناء تدافعهم للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وأنه تم استدعاء المسعفين والفرق الطبية إلى عدة مواقع حيث وردت تقارير عن إصابة 9 مستوطنين أثناء توجههم إلى الملاجئ جراء تفعيل صفارات الإنذار، و2 آخرين يعانون من حالات هلع.

🔴 تفعيل صفارات الإنذار في مطار بن غريون بعد إطلاق الصاروخ اليمني pic.twitter.com/h65sY3g1OL December 25, 2024

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة (إكس) إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض.

يأتي ذلك في أعقاب تصعيد مستمر، وتهديدات متبادلة بين إسرائيل وجماعة الحوثي شهدتها الأيام القليلة الماضية.

ومساء أمس الثلاثاء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن سلاح الجو والاستخبارات وقسم العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعملون على توسيع بنك الأهداف في اليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس، إن بلاده لن تقبل استمرار إطلاق الحوثيين للصواريخ اتجاه أراضيها، مشددًا على أن قادة الحوثيين سيواجهون المصير ذاته الذي واجهه قادة آخرون، مثل: يحيى السنوار في غزة، وإسماعيل هنية في طهران، وحسن نصر الله في بيروت.

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