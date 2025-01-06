أخبار الاقتصاد اليوم،البورصة تخسر 18 مليار جنيه، تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة،ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك لـ57 مليار دولار، قفزة في أسعار اللحوم في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب ، شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع بنحو 20 جنيها في الجرام بختام تعاملات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

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أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3200جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2490 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2134جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1600جنيهات للبيع.

ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك لـ57 مليار دولار

أوضح البنك المركزي ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة داخل مصر 2% لتقترب 57 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2024.

وكشفت آخر بيانات صادرة من البنك المركزي المصري أن الودائع بالعملات الأجنبية في بنوك القطاع المصرفي المصري شهدت زيادة قيمتها 53.917 مليار جنيه بعدما بلغت حوالي 2.83 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت من 2.776 تريليون جنيه في أكتوبر 2024.



وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تحت الطلب بالبنوك في مصر ما يعادل 673.571 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، والودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يبلغ 2.156 تريليون جنيه.



البنك المركزي يكشف حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية





كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 673.571 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.156 تريليون جنيه.

وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 30.762 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 451.143 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 191.866 مليار جنيه.

كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 146.403 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 496.210 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.513 تريليون جنيه.

بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 2.830 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.





ارتفاع أسعار سيارات MG7 خلال شهر يناير

سيارات Mg، ارتفعت أسعار سيارات MG السيدان بالتزامن مع مطلع العام الجديد 2025، الذي شهد ارتفاع العديد من السيارات نظرا لتعثر استيراد السيارات من الخارج وارتفاع الجمارك الذي ساهم في ارتفاع أسعار السيارات خلال العام الجديد.

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية Mg، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي شهدتها سيارات Mg والتي بلغت نحو 65 الف جنيه.

ونرصد في التقرير التالي اسعار فئة السيارات السيدان الكبيرة التي تعتبر قليلة الانتشار محليًا في مصر وهي:-



ويصل سعر الفئة الوحيدة نحو مليون و665 ألف جنيه بدلًا من 1.6 مليون جنيه بزيادة 65 ألف جنيه.





حصلت سيارات ام جي علي محركات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة اجمالية 185 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر وناقل حركة ديوال كلاتش من 7 سرعات مبلل. كما تعتمد على تعليق أمامي ماكفرسون وتعليق خلفي متعدد الوصلات. كما تعتمد على خزان وقود سعة 65 لتر.





وزودت MG 7 بالعديد من التجهيزات الخارجية التي تتضمن مصابيح ليد في الأمام والخلف مع سقف بانوراما وأبواب بدون إطارات مع اضاءة أوتوماتيكية ووحدات نهارية ليد وكشافات شبورة في الامام والخلف ومرايا كهربائية وفرامل حمراء وعجلات 19 بوصة. كما يتوفر للسيارة 5 ألوان خارجية.





ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو اللحوم ما بين 1.5 جنيه و8.5 جنيه في الكيلو، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



«فيتو» تستعرض سعر اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 390.8 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 8.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 416.4 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفع سعر اللحوم البتلو بنحو 6 جنيهات، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 392.3 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 340 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 353.7 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 396.2 جنيه في الأسواق، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

غدا، إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون غدا الثلاثاء الموافق 07 يناير 2025 إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 08 يناير 2025.



أسعار الفراخ اليوم الإثنين

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا ملحوظًا، بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 6 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 89.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.4 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 81 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

البورصة تخسر 18 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين 6 يناير 2025، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.



وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.





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