السبت 04 يناير 2025
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اقتصاد

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر اللحمة اليوم
سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

 «فيتو» تستعرض سعر اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

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سعر اللحمة اليوم

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 9.5 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 441.3 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

 

انخفاض أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

 بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395.7 جنيه، بانخفاض 25.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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سعر اللحمة اليوم

انخفاض أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 427 جنيهًا في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

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سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة“البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفض سعر اللحوم البتلو بنحو 37 جنيهًا، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 407 جنيهات.
  • سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 330 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.
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سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 367 جنيهًا، بانخفاض 11.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 320 جنيهًا و400 جنيه.

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.2 جنيه في الأسواق، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

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سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 4.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 401.4  جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 350 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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