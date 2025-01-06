مشاهد من المسافة صفر، لحظة إطلاق الرصاص على حافلة الصهاينة في قلقيلية

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، مقطعا مصورا للحظة إطلاق النار الذي وقع قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين بينهم محقق في الشرطة.

إطلاق نار على حافلة إسرائيلية فى قلقيلية شمال الضفة

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، ذكرت فى وقت سابق من اليوم، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 9 أحدهم بحالة خطرة في حادث إطلاق النار في قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات البحث عن منفذي عملية قلقيلية في الضفة الغربية.

مشاهد جديدة من المسافة صفر..



مقاومون يمطرون مركبات وحافلة المستوطنين خلال العملية في قرية الفندق شرق قلقيلية.



المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية pic.twitter.com/FKNpLQ0YY0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2025

وعقب العملية، صادق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، على عمليات عسكرية إضافة فى الضفة الغربية بالأراضى المحتلة، فى مؤشر على تصعيد جديد ضد أصحاب الأرض.

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الإثنين، إن نتنياهو صادق على سلسلة من العمليات الإضافية في الضفة الغربية.

وذكر مكتب نتنياهو، فى منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الإثنين جلسة تقييم للوضع في الضفة الغربية بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين آخرين".

تصعيد الاحتلال ضد الضفة الغربية عقب عملية قلقيلية

وأضاف مكتب نتنياهو: "وقد صادق رئيس الوزراء على العمليات للقبض على الإرهابيين -مقاومين- وتقديمهم للعدالة، كما صادق على سلسلة من العمليات الدفاعية والهجومية الإضافية في الضفة الغربية".

وكان نتنياهو توعد فى وقت سابق من اليوم، بتصفية الحساب مع من وصفهم بـ"القتلة" بعد مقتل 3 مستوطنين في إطلاق نار وقع بالضفة الغربية.

وأوضح نتنياهو: "سنصل إلى القتلة ونصفي حسابنا معهم ومع كل من ساعدهم، لن يفر منا أحد"، وفق زعمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.