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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل 3 وإصابة 9 أحدهم بحالة خطرة في حادث إطلاق النار شمالي الضفة الغربية.

وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، على عملية قلقيلية بالضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين  و إصابة 9 آخرين.

 

حماس والجبهة الشعبية تشيدان بعملية قلقيلية

وقالت حركة حماس في بيانها:" عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

وأضافت حركة حماس في بيانها:" العملية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

حماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة الغربية 

ودعت حماس لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة.

وفي السياق ذاته علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على العملية قائلة:"نشيد بالعملية البطولية قرب قلقيلية ونؤكد أن المقاومة تثبت قدرتها على اختراق إجراءات الاحتلال".

 ومن جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي: “نبارك العملية البطولية قرب كدوميم شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة”.

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