الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية ومقتل 3 مستوطنين (فيديو)

اللقطات الأولى لحادث
اللقطات الأولى لحادث قلقيلية، فيتو

 حادث قلقيلية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للقطات الأولى لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في قرية الفندق، التي وقعت في شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 إسرائيليين آخرين بجراح مختلفة.

 

أول لقطات حادث قلقيلية ومقتل 3 إسرائيليين

 ويظهر أحد الفيديوهات أصوات إطلاق الرصاص على الحافلة الإسرائيلية، وهروب البعض، وظهر صوت في المقطع يقول إنها عملية اغتيال تحدث في قلقيلية بالضفة الغربية.

مقتل 3 إسرائيليين في حادث قلقيلية، فيتو
مقتل 3 إسرائيليين في حادث قلقيلية، فيتو


 وعلق الباحث والمتابع للشأن الإسرائيلي خالد الفقية "3 قتلى وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بقرية الفندق شرق قلقيلية، إحدى الإصابات وصفت بالحرجة وإصابتان وصفتا بالمتوسطية وبقية الإصابات طفيفة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية شهاب.

وقال خالد الفقيه: إن "المنفذ أطلق النار على سيارة للمستوطنين بداخلها مستوطنين وجنود. وهناك تحليق واسع للمروحيات والدفع بتعزيزات عسكرية وإغلاق جميع الطرق المحيطة بقرية الفندق."

 

منفذ العملية يطلق النار على حافلة المستوطنين في حادث قلقيلية، فيتو
منفذ العملية يطلق النار على حافلة المستوطنين في حادث قلقيلية، فيتو

وأضاف الفقيه أن "عملية قلقيلية أربكت الاحتلال بسبب وقوعها في منطقة محصنة أمنيًا، ووقعت العملية في شارع يمر منه المستوطنين باتجاه مستوطنات في شمال الضفة، ويخضع لمراقبة عسكرية مشددة، إلى جانب وجود مواقع مراقبة للاحتلال."

 

انسحاب منفذي عملية قلقيلية

 كما أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى انسحاب منفذي عملية إطلاق النار شرق قلقيلية، وقوات الاحتلال تجري عمليات بحث واسعة.

 وقالت الإذاعة الإسرائيلية في تعليقها على الحادث، اليوم الإثنين، "إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية."

ويأتي ذلك بعدما  أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بينهم اثنان بحالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار. 

كما أشارت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى أن مستوطنًا أصيب بالرصاص في عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت الماضي.

 

حماس تؤكد أن المقاومة مستمرة

وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان لها اليوم، على عملية قلقيلية بالضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين "أن عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

وأضافت أن "العملية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

ودعت حماس لتصعيد المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعت لمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة.

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

تعليق ناري من حماس على عملية قلقيلية بالضفة الغربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث قلقيلية قلقيلية بالضفة الغربية عملية قلقيلية أربكت الاحتلال بيان حماس عن حادث قلقيلية انسحاب منفذ حادث قلقيلية حادث قلقيلية بالضفة الغربية

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين

تعليق ناري من حماس على عملية قلقيلية بالضفة الغربية

بعد حادث قلقيلية، مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بنابلس

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 6 يناير 2025

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة محمود تريزيجيه

لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية ومقتل 3 مستوطنين (فيديو)

مارتن شورت يحاول سرقة خاتم خطوبة سيلينا جوميز في حفل جولدن جلوب (فيديو)

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

3 شروط أساسية للحصول على معاش العجز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية