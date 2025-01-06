لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية ومقتل 3 مستوطنين (فيديو)

حادث قلقيلية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للقطات الأولى لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في قرية الفندق، التي وقعت في شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 إسرائيليين آخرين بجراح مختلفة.

أول لقطات حادث قلقيلية ومقتل 3 إسرائيليين

ويظهر أحد الفيديوهات أصوات إطلاق الرصاص على الحافلة الإسرائيلية، وهروب البعض، وظهر صوت في المقطع يقول إنها عملية اغتيال تحدث في قلقيلية بالضفة الغربية.

مقتل 3 إسرائيليين في حادث قلقيلية، فيتو



وعلق الباحث والمتابع للشأن الإسرائيلي خالد الفقية "3 قتلى وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بقرية الفندق شرق قلقيلية، إحدى الإصابات وصفت بالحرجة وإصابتان وصفتا بالمتوسطية وبقية الإصابات طفيفة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية شهاب.

وقال خالد الفقيه: إن "المنفذ أطلق النار على سيارة للمستوطنين بداخلها مستوطنين وجنود. وهناك تحليق واسع للمروحيات والدفع بتعزيزات عسكرية وإغلاق جميع الطرق المحيطة بقرية الفندق."

منفذ العملية يطلق النار على حافلة المستوطنين في حادث قلقيلية، فيتو

وأضاف الفقيه أن "عملية قلقيلية أربكت الاحتلال بسبب وقوعها في منطقة محصنة أمنيًا، ووقعت العملية في شارع يمر منه المستوطنين باتجاه مستوطنات في شمال الضفة، ويخضع لمراقبة عسكرية مشددة، إلى جانب وجود مواقع مراقبة للاحتلال."

انسحاب منفذي عملية قلقيلية

كما أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى انسحاب منفذي عملية إطلاق النار شرق قلقيلية، وقوات الاحتلال تجري عمليات بحث واسعة.

اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية والتي أدت لمقتل 2 من المستوطنين واصابة 4 اخرين بجراح مختلفه pic.twitter.com/RRzfjR8TwA — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 6, 2025

وقالت الإذاعة الإسرائيلية في تعليقها على الحادث، اليوم الإثنين، "إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية."

ويأتي ذلك بعدما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بينهم اثنان بحالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.

كما أشارت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى أن مستوطنًا أصيب بالرصاص في عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت الماضي.

حماس تؤكد أن المقاومة مستمرة

وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان لها اليوم، على عملية قلقيلية بالضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين "أن عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

الاحتلال يعلن مقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق النار بقرية الفندق بين مدينتي نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية. pic.twitter.com/vqgSf6Voqf — غزة hala (@huda54112445811) January 6, 2025

وأضافت أن "العملية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

ودعت حماس لتصعيد المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعت لمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.