الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطلق عملية للبحث عن منفذي هجوم شمال الضفة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية  للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار شمال الضفة الغربية.
وقبل قليل أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان  اليوم الاثنين، عن مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية

وقالت الإذاعة الإسرائيلية في تقريرها اليوم الإثنين، إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية.

ويأتي ذلك بعدما  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن 7 أشخاص أصيبوا بينهم اثنان بحالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.

 

عملية إطلاق النار في الضفة الغربية 

 وقال الإعلام الإسرائيلي إن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.

ويوم السبت الماضي ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن مستوطنا أصيب بالرصاص في عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

 

عملية إطلاق نار بالضفة الغربية 

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب، مشيرة إلى إطلاق النار على المنفذ، وذلك بعد ورود أنباء عن إصابات في عملية إطلاق نار في المدينة.

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