الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المبعوث الأمريكى يؤكد انسحاب الاحتلال من الناقورة والجيش اللبناني ينتشر بالمنطقة

نبيه بري يستقبل المبعوث
نبيه بري يستقبل المبعوث الأمريكى، فيتو

أشار المبعوث الأمريكى إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم، إلى أنه قبل بدء اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من بلدة الناقورة ومعظم القطاع الغربي، والانسحابات ستستمر.

آموس هوكشتاين يعلن انسحاب الاحتلال من الناقورة

ولفت آموس هوكشتاين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان ليست مهمة سهلة، وملتزمون بدعم الجيش اللبناني. وقال "أجريت مباحثات جيدة للغاية مع بري، وأشكره على تعاونه الدائم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت في وقت سابق من اليوم، أن "الجيش انسحب من القطاع الغربي في جنوب لبنان تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني"، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، بما يشمل الناقورة ومحيطها".

الجيش اللبناني يبدأ التمركز فى بلدة الناقورة 

من جهتها أعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان، بانه تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة، وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، السيد آموس هوكشتين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة.

ولفت البيان، إلى انه سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

أمين حزب الله: إسرائيل لم تتقدم داخل أراضينا خلال 64 يوما سوى مئات الأمتار

أول تعليق من حزب الله بشأن العدوان الإسرائيلي على اليمن

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المبعوث الأمريكي لبنان آموس هوكشتاين بلدة الناقورة نبيه بري جنوب لبنان الجيش اللبناني

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يتوغل في بلدتين جنوب لبنان

جيش الاحتلال يخترق اتفاق وقف إطلاق النار ويشن غارات على جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير وتفخيخ جنوب لبنان

قوات الاحتلال تعلن مهاجمة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا

السيسي يشارك أقباط مصر الاحتفال بـ عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

العثور على جثتي سيدة وزوجها، تطورات جديدة في جريمة مصر الجديدة

قرار جروس بشأن عمر فرج يتسبب في أزمة جديدة داخل الزمالك

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الإثنين 6/1/2025

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من مسيرة رجل الخير والسلام.. الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب

تفسير حلم القهوة في المنام وعلاقته بتحقيق أمنيات طال انتظارها

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

المزيد
الجريدة الرسمية