المبعوث الأمريكى يؤكد انسحاب الاحتلال من الناقورة والجيش اللبناني ينتشر بالمنطقة

أشار المبعوث الأمريكى إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم، إلى أنه قبل بدء اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من بلدة الناقورة ومعظم القطاع الغربي، والانسحابات ستستمر.

آموس هوكشتاين يعلن انسحاب الاحتلال من الناقورة

ولفت آموس هوكشتاين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان ليست مهمة سهلة، وملتزمون بدعم الجيش اللبناني. وقال "أجريت مباحثات جيدة للغاية مع بري، وأشكره على تعاونه الدائم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت في وقت سابق من اليوم، أن "الجيش انسحب من القطاع الغربي في جنوب لبنان تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني"، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، بما يشمل الناقورة ومحيطها".

الجيش اللبناني يبدأ التمركز فى بلدة الناقورة

من جهتها أعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان، بانه تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة، وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، السيد آموس هوكشتين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة.

ولفت البيان، إلى انه سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

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