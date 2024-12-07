السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي إلى لبنان: حزب الله خسر 70% من قوته العسكرية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين إن "حزب الله" خسر ما بين 50 و70% من أسلحته وحوالي 70% من قوته.

 

أصعب مرحلة منذ نشأة حزب الله

 قال الأمين العام لـحـزب الله نعيم قاسم، أمس الخميس، في كلمة “إننا مررنا بأصعب مرحلة منذ نشأة الحزب”.

 

كلمة أمين عام حزب الله اللبناني 

وأضاف نعيم قاسم: "تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرة داخل حزب الله واتفاق وقف إطلاق النار آلية تنفيذية للقرار 1701".

وأوضح أمين عام حزب الله في كلمته، أن قرار وقف إطلاق النار يقضي بانسحاب إسرائيل من أراضي لبنان.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

ويوم الأربعاء، أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في بيان أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغت 4047 شهيدا و16593 جريحا، مبينا الأضرار التي طالت القطاع الصحي والذي أكد أنه كان مستهدفا بصورة مباشرة.

وخلال  مؤتمر صحفي قال الوزير اللبناني  إنه "قبل 15 سبتمبر سقط في 645 شهيدا و1983 جريحا، وبعد 15 سبتمبر سقط 3402 شهيدا و14655 جريحا، أي الحصيلة النهائية حتى الآن هي 4047 شهيدا و16638 جريحا".

وأضاف أن "هذه الأرقام بما توفر لنا من معلومات عبر عدة مصادر، الأرقام الحقيقية أعلى لأن هناك شهداء ولم نعرف بهم ومنهم لا يزال تحت الأنقاض"، مبينا أن  "من الشهداء والجرحى الذين سقطوا من المهم أن نذكر الأطفال، وهذا كان سمة من سمات استهداف المدنيين".

 

خسائر لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 

وتابع: "قبل 15 سبتمبر سقط 26 طفلا نتيجة الاعتداءات، بعد 15 سبتمبر سقط 290 طفلا، المحصلة النهائية للشهداء من الأطفال بلغت 316 شهيدا. أما بالنسبة إلى الجرحى منهم، فقد جرح 197 طفلا قبل 15 سبتمبر، و1259 من بعد 15 سبتمبر لتكون صيلة الجرحى الأطفال 1456".

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