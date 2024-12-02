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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي للبنان يبلغ إسرائيل بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين أبلغ إسرائيل أن هناك خروقات من جانبها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

 

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 

 وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

 

وأبلغت فرنسا  إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية حلقت  مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت، أمس الأحد.

وفي خرق جديد ومتكرر لقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حلقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، أمس  الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

 

مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت

 وأفادت بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة فوق العاصمة اللبنانية، حيث كانت مرئية في الأحياء الوسطى والضواحي الجنوبية.

فيما قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان: إن "مسيرة معادية تحلق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار".

 

جيش الاحتلال يعترف بخرق الهدنة

 وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بخرق الهدنة في لبنان وقال، يوم  السبت الماضي، إن سلاح الجو قصف مركبة عسكرية في منطقة تستخدم لتصنيع السلاح من قبل ‎حزب الله في عمق ‎لبنان، على حد زعمه.

 

حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة حتى إشعار آخر، مهددا باستهدافهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: “بيان عاجل إلى سكان لبنان ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: ”شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

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