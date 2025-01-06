وكيل صحة سوهاج يتفقد مبني وحدة الحروق والتجميل بالمستشفى



تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم بالمبني المخصص لوحدة الحروق والتجميل بمستشفى سوهاج العام.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والمهندس علي عبدالساتر مدير مشروعات جنوب الصعيد بوزارة الصحة والسكان، إذ من المقرر تشغيل المبنى بالتعاون بين وزارة الصحة والمجتمع المدني، كأول وحدة متكاملة لعلاج الحروق والتجميل بصعيد مصر.





وأشار دويدار أن الوحدة ملحق بها عناية خاصة بمصابي الحروق وسوف تقدم خدماتها للمصابين من جميع محافظات الصعيد موجهًا الإدارة العامة للطب العلاجي بالبدء في وضع استراتيجية العمل داخل الوحدة واحتياجاتها من الكوادر الطبية والفنية.



واضاف دويدارأن تشغيل الوحدة سيكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة ورفع المعاناة عن كاهل المرضي مؤكدا على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تلقي كل الدعم علي جميع المستويات.

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