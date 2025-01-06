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تعليم سوهاج توفر أجهزة تعويضية وأطراف صناعية مجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج،عن تنفيذ المبادرة المجتمعية الخاصة بتوفير أجهزة تعويضية وأطراف صناعية مجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، والتي تنفذها الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار المشاركة المجتمعية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

أجهزة تعويضية وأطراف صناعية مجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسوهاج

وأوضح محمد الرشيدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنه يتم تسجيل الحالات المرضية رقم المحمول والواتس: ٠١١٤٠٣٠٩٩٣٣ الحالات التي تعرضت إلى بتر كلي أو جزئي في الذراعين أو القدمين من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور،  لعرضهم على لجنة متخصصة من الأطباء والمهندسين والفنيين لتحديد مقاسات الأطراف لكل حالة طبقًا للوزن والطول والسن، وتوفير الأجهزة التعويضية التي يحتاجون إليها لممارسة حياتهم الطبيعية بسهولة ويُسر.

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