محافظ دمياط يتابع عملية تمهيد الشارع الرئيسى بقرية شط جريبة

استجابةً لشكوى المواطنين...

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لتمهيد الشارع الرئيسي بقرية شط جريبة، كونه غير ممهد ونظرًا لتعرضه لتراكم المياه واختلاطها بالتربة إثر هطول الأمطار الأيام الماضية.

محافظ دمياط يتابع رصف الشوارع

ويؤكد إدراج شوارع القرية بخطط الرصف فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لخدمة المنطقة

حيث أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أنه واستجابةً لشكاوى الأهالى، تم التدخل بالمعدات الثقيلة لتمهيد الطريق وتسويته بالرمال، وذلك لتسهيل حركة المارة بالقرية، لافتًا إلى أنه يتعذر حاليًا تنفيذ خطة الرصف للشوارع بالقرية لقيام الدولة بتنفيذ مشروع لخدمة المنطقة بالكامل بالصرف الصحى، وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم إدارج الشوارع بخطط الرصف فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.