الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

استجابةً لشكوى المواطنين...

محافظ دمياط يتابع عملية تمهيد الشارع الرئيسى بقرية شط جريبة

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لتمهيد الشارع الرئيسي بقرية شط جريبة، كونه غير ممهد ونظرًا لتعرضه لتراكم المياه واختلاطها بالتربة إثر هطول الأمطار الأيام الماضية.

محافظ دمياط يتابع رصف الشوارع
محافظ دمياط يتابع رصف الشوارع

 

ويؤكد إدراج شوارع القرية بخطط الرصف فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لخدمة المنطقة 

 

حيث أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أنه واستجابةً لشكاوى الأهالى، تم التدخل بالمعدات الثقيلة لتمهيد الطريق وتسويته بالرمال، وذلك لتسهيل حركة المارة بالقرية، لافتًا إلى أنه يتعذر حاليًا تنفيذ خطة الرصف للشوارع بالقرية لقيام الدولة بتنفيذ مشروع لخدمة المنطقة بالكامل بالصرف الصحى، وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم إدارج الشوارع بخطط الرصف فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي.

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