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محافظات

محافظ دمياط يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

محافظ دمياط محافظ
محافظ دمياط محافظ دمياط يشهد الاحتفال باليوم العالمى للتطوع

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمدينة دمياط الجديدة، الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب والنائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط والنائب على العساس عضو مجلس النواب والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ.

كما حضر أيضا، المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والدكتور أيمن السعيد ومحمد أبو المعاطى والدكتورة فاطمة عمارة أعضاء مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمركز العام والدكتور على مبارك أمين صندوق الجمعية بالمركز العام، وأحمد عوض أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمد العرابى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن والدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء والأستاذ محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين ولفيف من القيادات التنفيذية.

محافظ دمياط محافظ دمياط يشهد الاحتفال باليوم العالمى للتطوع 
محافظ دمياط محافظ دمياط يشهد الاحتفال باليوم العالمى للتطوع 

 

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعروض تقديمية  لفيديوهات محاكاة لنصب الخيام والإسعافات الاولية والفرق التطوعية بجمعية الهلال الأحمر المصري وكلمة لأحد المتطوعين السوريين في الهلال الأحمر وفقرات غنائية.

حيث ألقى "محافظ دمياط" كلمة توجه خلالها بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ودعا الجميع بالوقوف تحية إجلال وتقدير إلى الهلال الأحمر المصرى،  الذى يحمل رسالتى للإنسانية والوحدة وفقًا لمبادئه السبعة،  كما أعرب عن سعادته بمشاركته بهذا الاحتفال الذى يأتى تزامنًا مع اليوم العالمى للتطوع، والذى حددته الأمم المتحدة فى عام ١٩٨٥ م كاحتفالية سنوية تُقام فى الخامس من ديسمبر، كرسالة شكر وتقدير للمتطوعين على ما يقدمونه من جهود ملموسة لدعم المجتمع ودورهم البارز فى تعزيز قيم التكامل والتضامن.

محافظ دمياط يشيد بجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري وتجسيدهم لأنبل معاني الإنسانية والعطاء والتفاني
 

ووجه " المحافظ " تحيةً خاصة إلى متطوعى الهلال الأحمر المصرى، حيث أكد أنهم يحملون على عاتقهم رسالة إنسانية طالت أنحاء متفرقة فلم يقتصر دورهم داخل محافظات مصر فقط، فقد قدموا أروع الأمثلة فى العطاء والفداء خلال الأزمات فقد تحدت الخطر لخدمة أشقائنا الفلسطينيين فى غزة، فهم بحق رموز إنسانية رائدة، جسدت معانى التضحية والعطاء والتفانى والاخلاص، عملت تلك الرموز على تخفيف الآلام والأعباء عن أُناس كثيرون، لذا فالشكر كل الشكر للهلال الأحمر المصرى ومتطوعوه.

فيما وقد أهدى النائب حسن عبد الوهاب درع التكريم الى محافظ دمياط ونائب المحافظ،  كما أهدى دروع التكريم إلى سكرتير عام محافظة دمياط،  والمستشار العسكرى للمحافظة ورئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم.

وتضمن الاحتفال اهداء تكريم للفقيدة المتطوعة  نهال عنان تسلمها أسرة المتوفاة وأيضًا تكريم المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى والجمعيات.

 

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