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صحة الدقهلية: الاستجابة لـ99.6% من الشكاوى الواردة

تامر مدكور وكيل
تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية

أعلن الدكتور  تامر  مدكور وكيل صحة الدقهلية  الاستجابة والتعامل مع 99.6 % من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بالمديرية والإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة  وذلك في الفترة من شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2024  .

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة في تيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة المشاكل والعوائق في شتى قطاعات الدولة وفقا لقراري  رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 نزل وقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017.

تفعيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأيضا قرار 2564 لسنة 2024 وفى إطار حرص  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان بالتأكيد على تفعيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت رعاية  الدكتور  طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ودعم وتوجيه  المهندس  كرم خليفة قابل مدير إدارة المتابعة منظومة الشكاوي رئاسة مجلس الوزراء.

2641 إجمالي عدد الشكاوى


وأوضح وكيل الوزارة  أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لادارة خدمة المواطنين خلال العام الماضى  بلغ 2641  شكوى، مقارنة بـ 2289 شكوى فى 2023  بزيادة قدرها 352، لافتًا إلى أن ان زيادة معدل الشكاوى يعبر عن نجاح المنظومة فى الانتشار وزيادة وعى الناس بمنظومة الشكاوى الالكترونية الموحدة.

إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة

وأكد  مدكور على العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحًا إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصًا على رفع معدلات رضاء المواطنين، مؤكدًا على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

موضوعات شكاوى العام الماضي


ومن جانبها أشارت الدكتورة ولاء الرافعى مدير إدارة  خدمة المواطنين، إلى أن موضوعات شكاوى العام الماضي تنوعت مابين نقص بعض الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة وصرف المستحقات بالإضافة إلى بعض الشكاوى الخاصة بالعلاج الحر.

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تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري

وأضافت مدير إدارة خدمة المواطنين إلى  أنه فى ظل حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، فقد شهد عام 2024 عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

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