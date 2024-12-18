الدقهلية تواصل رفع المخلفات التاريخية لإعلانها محافظة بلا مقالب عشوائية خلال أيام

أعلنت محافظة الدقهلية رفع 41 ألف طن مخلفات، في إطار الاستعداد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

رفع 202 ألف طن من أربعة مواقع رئيسية

بدأت أعمال الرفع والتخلص الآمن من المقالب العشوائية التاريخية التي تبلغ 202 ألف طن من أربعة مواقع رئيسية تشمل: مدينة بني عبيد بجوار المقابر، ومقلب قرية منية سمنود مركز أجا، وقريتي كوم النور وميت يعيش بمركز ميت غمر.

وتم رفع 41 ألف طن من المقالب المشار إليها حتى الآن، ويجري العمل في المقالب العشوائية للانتهاء خلال أيام معدودة ليصل عدد المقالب التاريخية التي تم رفعها على مستوى محافظة الدقهلية 12 مقلبًا تاريخيًّا بكميات بلغت 2 مليون و200 ألف طن.

ويتم نقل تلك التراكمات تحت إشراف من وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، إلى أماكن التخلص الآمن بالمدافن المخصصة بقلابشو مركز بلقاس.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز بني عبيد وميت غمر وأجا ببحث سبل استغلال الأراضي الناتجة عن إخلاء تلك المقالب التاريخية والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

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