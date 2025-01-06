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محافظ الدقهلية يعلن انتهاء رفع المقلب العشوائي بالجمالية (صور)

رفع المقالب العشوائية
رفع المقالب العشوائية بالدقهلية، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن الانتهاء من رفع المقلب العشوائي لمركز ومدينة الجمالية برفع 5400 طن قمامة وتراكمات.

الانتهاء من رفع المقلب العشوائي لمركز الجمالية

 وأكد أن العمل يجري بكل جهد في أكثر من مركز للتخلص من جميع المقالب العشوائية على مستوى المحافظة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين ولتصبح الدقهلية بلا مقالب عشوائية.

رفع  5400 طن تراكمات بالمقلب العشوائى بمدينة الجمالية

 وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم رفع حوالي 5400 طن تراكمات بالمقلب العشوائي بمدينة الجمالية بجوار مصنع الطوب وتم نقل التراكمات والتخلص منها بمواقع التخلص الآمن بقلابشو مركز بلقاس، وكلف  وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة الجمالية بعرض خطة لمنظومة النظافة تهدف إلى النقل المباشر إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة.

منع ظهور أي مقالب وسيطة داخل الكتل السكنية

 وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمنع ظهور أي مقالب وسيطة داخل الكتل السكنية خاصة أنه سيتم خلال أيام إعلان أن محافظة الدقهلية بلا مقالب عشوائية، وأشار إلى أنه تم اليوم البدء في رفع المقلب العشوائي الوسيط بمركز ميت سلسيل.

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شارك في الحملة  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، واسلام النجار رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، ومها الصايغ مدير المخلفات الصلبة بمركز الجمالية، وجمال العزازي مدير المخلفات الصلبة بمركز ميت سلسيل.

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