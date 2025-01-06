كولر يغيب عن مران الأهلي استعدادا لسموحة بالدوري، وطبيب الفريق يكشف السبب

الأهلي، غاب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز غدا الثلاثاء.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن غياب كولر عن مران الفريق جاء بسبب تعرض السويسري لوعكة صحية ونزلة معوية.

وأوضح طبيب الأهلي، أن كولر تناول الادوية والعلاج اللازم، وتجري متابعة علي مدي الساعات المقبلة لتقييم حالتة وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدًا الثلاثاء فى الدوري؛ حيث يدخل الأحمر معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة الغد.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء المران المسائى اليوم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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